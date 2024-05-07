Слухи о разводе популярной певицы Нюши и предпринимателя Игоря Сивова ходили в Сети уже давно. Однако недавно звездная пара подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса. Корреспондент портала StarHit пообщался с бизнесменом Игорем Сивовым на тему расставания с Нюшей.

«Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими», – заявил Сивов.

По его словам, в последнее время очень многие люди из его окружения проходят глубокую внутреннюю трансформацию, и он не стал исключением. Ему пришлось пережить изменение в отношениях с Нюшей и переосмыслить свое проявление в этом мире.

Сивов подчеркнул, что расстался с Нюшей в хороших отношениях и они будут вместе продолжать воспитывать двоих общих детей. При этом отметил, что они вместе с бывшей супругой договорились быть свободными.

Напомним, что предприниматель Игорь Сивов и певица Нюша поженились в 2017 году. У пары родилось двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.