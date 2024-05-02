Западная пресса выразила очень болезненную реакцию на открытие в Москве выставки трофейной техники натовского производства. Некоторые западные журналисты решили промолчать по данному поводу. А вот издание Bild* опубликовало довольно громкий материал.

Автор статьи назвал московскую выставку унижением стран Запада. Особое внимание журналист обратил, что «Леопарду согнули дуло». По его словам, тяжело видеть полуразбитую технику своей страны.

«Горечь, большую горечь я испытываю, когда вижу французскую технику здесь, в Москве… Я считаю, что у Франции нет никаких интересов ни на Украине, ни в Черном море, ни в Азовском, и намного более честным было бы помогать русским и украинцам сесть за стол переговоров», – говорится в материале.

Отметим, что на выставке трофейной западной технике в Москве представлено более 30 боевых машин. Среди них большой интерес у посетителей вызвал американский танк Abrams, установленном в центре экспозиции.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.