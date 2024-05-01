Российские «танки-черепахи», несмотря на свой «дикий» внешний вид, демонстрируют высокую эффективность на поле боя. Об этом сообщило американское издание Business Insider.

Авторы публикации рассказали, что видеоролики с танками, называемыми российскими военкорами «царь-мангал», появились в Сети в начале апреля и стали чрезвычайно популярными. Достаточно простая конструкция, которую танкисты наварили на эти боевые машины, полностью исключают их поражение беспилотниками ВСУ.

Также они выдерживают удары украинской артиллерии и ПТРК, продолжают движение даже после нескольких попаданий.

Экспертов заинтересовал такой подход к защите танков от атак БПЛА, поэтому они внимательно следят за использованием «царь-мангалов» на поле боя.

Напомним, один из таких танков несколько дней назад ворвался в Красногоровку под непрерывным огнем украинских боевиков.