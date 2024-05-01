Высокоточные американские бомбы и ракеты бессильны перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом в издании Business Insider замминистра обороны США Уильям Лаплант.

Он отметил, что американское вооружение не в состоянии противостоять российской РЭБ. При этом Лаплант не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь. Эксперты предполагают, что это бомбы GLSDB, которые Киев использует крайне редко из-за низкой эффективности.

Журналисты отметили, что вооружение, о котором упоминает Лаплант, стало далеко не первым, не справившимся со своими задачами на Украине. В распоряжении России имеются средства защиты, которые сбивают или подавляют западные боевые системы, позиционирующиеся как «супер-оружие».

Ранее в США заявляли, что средства радиоэлектронной борьбы РФ не позволяют Киеву эффективно использовать РСЗО HIMARS, так как ракеты этих комплексов сбиваются с курса из-за подавления сигнала GPS российской РЭБ.