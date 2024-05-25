Механик-водитель танка Т-64 ВСУ Максим Лихачев, который пригнал боевую машину в расположение российских войск, предоставит ВС РФ важные сведения. Об этом рассказал военный аналитик Даниил Безсонов.

Он напомнил, что Лихачев родился в 1985 году в Сватово, осенью 2022 года он приехал на Украину из Польши и сразу же вступил в ряды ВСУ. Его отправили в 101-ю бригаду, а затем, через год, в 110-ю. Позже Лихачев сменил еще две бригады, причем каждое из подразделений после его появления обязательно несло крупные потери.

По словам Безсонова, происходило это не просто так. Однако все подробности может раскрыть только сам украинский военный, перебравшихся на российскую сторону вместе с танком.

Кроме того, Лихачев расскажет, с кем он поддерживал контакты в Польше перед тем, как вернулся на Украину.