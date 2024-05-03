В Telegram-канале «Беспилот» появилась информация о лётно-подъёмной платформе «Т4 ПС», которая получена из базы патентов ФИПС.

Речь идет о беспилотном аппарате, в конструкции которого двигатели располагаются в соосных несущих винтах. Благодаря этом обеспечивает их несинхронное вращение, а также исключается необходимость в использовании трансмиссии.

Подобное решение дает возможность значительно увеличить КПД платформы, а также адаптировать ее под конкретные условия полета. Занимается этим программное обеспечение, построенное на технологии искусственного интеллекта. Помимо винтов с моторами внутри, в конструкции также предусмотрены аккумулятор, скрытый в фюзеляже, навигационная система, управляющая полетом и бак с топливом.