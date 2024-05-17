Солистка известной российской группы A’Studio Кети Топурия опубликовала в популярной социальной сети снимок вместе со своим супругом Львом Деньговым. Сейчас певица находится в ожидании малыша от своего мужа. У пары есть сын Адам, рожденный в январе 2021 года. Также у Кети есть старшая дочь Оливия, которую артистка родила в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Кети запечатлена на снимке в облегающем платье кофейного оттенка, которое подчеркнуло ее беременный животик. Артистка распустила волосы, сделала неброский макияж и надела солнцезащитные очки. Снимок был сделан в уютной атмосфере летнего ресторана. Кети сообщала своим подписчикам, что выбралась на долгожданный отдых с мужем и детьми за границу, где провела несколько недель.

Певица сообщила о своей беременности в апреле текущего года. Кети опубликовала в соцсетях фотографию с округлившимся животом в уютной домашней атмосфере. Поклонники принялись поздравлять артистку с будущим радостным событием.