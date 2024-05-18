В ходе встречи глав МИД стран Европы министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала передать Украине еще больше ракет средней и большой дальности. Мотивировала она свой призыв быстрым наступлением российских войск.

Бербок назвала «драматичным» тот факт, что ВС России с каждым днем все ближе подбираются ко второму по величине городу Украины. Она считает, что передача Киеву дальнобойных ракет позволит остановить российское наступление на Харьков.

По словам Бербок, она работает над решением этого вопроса с партнерами за пределами Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Их использование Киевом может втянуть Берлин в вооруженное противостояние.