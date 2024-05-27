Авторы Телеграм-канала Mash сообщили, что белгородской противовоздушной обороной был сбит МиГ-29 ВСУ на юге от Волчанска. По вражеской цели было выпущено три ракеты. Как сообщил источник канала, по вражескому воздушному судну нанес удары комплекс С-300. Стоит отметить, что Волчанск находится от Белгорода на расстоянии 55 километров.

По информации Телеграм-канала SHOT, южнее от Волчанска наблюдается большое скопление дыма.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие эвакуировали жителей Волчанска в Харьковской области. Им оказана необходимая медицинская помощь. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, данное решение было принято из-за активности массированных обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ.

Отмечается, что двое жителей Волчанска сейчас находятся в больнице в Белгородской области. Мужчина и женщина две недели прятались в подвале. У мужчины была ранена рука – оторваны пальцы. По словам пострадавшего, их пикировал вражеский беспилотник.