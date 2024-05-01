Столичная полиция прибыла по сигналу соседей и сопроводила виновницу вызова в отделение. Задержанной оказалась скандальная участница многочисленных ток-шоу, блогерша Диана Шурыгина, пишет тг-канал Baza.

По информации тг-канала, полицейский наряд прибыл на Долгоруковскую улицу в Тверском районе Москвы в ночь на 30 апреля. Полицейских вызвали жильцы, которых достал шум в одной из квартир. Соседи утверждали, что в злополучной квартире организован бордель.

Оказалось, что в квартире находилась Диана Шурыгина, которая на всех ток-шоу обсуждала своё изнасилование. Полиция сопроводила Шурыгину, а также «известного предпринимателя» в отделение. Последний от комментариев отказался. По данным Лайфа, «известным предпринимателем» был криптобизнесмен Святослав Гусев.