Популярное шоу на Первом канале «Лучше всех!» собирает множество талантливых участников нашей страны. Юный житель города Заречный Пензенской области, 8-летний Михаил Нестеров принял участие в проекте и сразил всех своим выступлением. Мальчик приехал на передачу вместе со своими родителями, чтобы спеть частушки.

Ведущая шоу Жанна Бадоева была поражена выступлением юного таланта.

«Он поет частушки так, чтобы каждый слышал. Хлопайте в ладоши вы для Миши», – поприветствовала Бадоева юного участника.

Специально для шоу «Лучше всех!» мальчик вместе с родителями сочинил частушки о телепередаче. Он рассказал, что начал увлекаться исполнением частушек с пяти лет. По словам мамы Миши, с ранних лет ее сын очень любит стихи и сказки. Со временем эта любовь развилась к частушкам, которая переросла в серьезное увлечение. И сейчас Миша является солистом детского этно-театра.

После своего яркого выступления юный артист получил фирменную медаль, плюшевую игрушку и рюкзак со сладостями.