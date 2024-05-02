Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал певицу Полину Гагарину самой подходящей кандидаткой для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». По словам музыкального эксперта, песни Гагариной являются достаточно современными. Однако в них присутствуют народные мотивы, востребованные на «Евровидении».

Бабичев рассказал, что еще при его первой поездке на этот музыкальный конкурс узнал мнение иностранных экспертов, заявивших, что от России, Беларуси и Украины они ожидают фолк-мотивы, отражающие самобытность культуры.

Напомним, что с 2022 года Россию исключили из европейского вещательного союза, поэтому участие российских исполнителей на музыкальном конкурсе «Евровидение» теперь невозможно.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что России нет смысла пытаться вернуться на «Евровидение», так как этот конкурс утратил свое истинное значение.