Западное вооружение не помогло ВСУ остановить продвижение ВС РФ. Киев теряет территории, причем процесс этот приобрел уже лавинообразный характер, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, занимавший пост главы правительства с 2010 по 2014 годы.

Он напомнил, что ВС РФ в Харьковской области освободили более 10 населенных пунктов за несколько дней. Это процесс будет продолжаться, причем с каждым разом все активнее. Помощь Запада уже не поможет Киеву, так как российская армия набрала силу, она получает современное вооружение и превосходит ВСУ по всем параметрам.

22 мая Виталий Ганчев, возглавляющий администрацию Харьковской области, рассказал, что ВС РФ освободили уже 13 населенных пунктов в северной части региона и еще 36 – на территории Купянского района. Украинские власти называют ситуацию в области крайне тяжелой, но продолжают делать «хорошую мину при плохой игре», уверяя, что «все под контролем».