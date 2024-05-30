Экс-супруга рэпера Гуфа, певица и блогер Айза наслаждается своей свободой и вниманием со стороны сильного пола. Знаменитость поделилась этим во время участия в подкасте «НеДудь».

По словам певицы, сейчас она принимает ухаживания со стороны трех иностранных кавалеров, однако серьезных отношений пока ни с кем не заводила. Айза поделилась, что двое из ухажеров даже позвали ее замуж.

Ведущие шоу поинтересовались у блогерши, с кем бы она хотела завести романтические отношения из российских звезд. Она откровенно рассказала, что с ней флиртовал Саша Стоун. Однако он не в ее вкусе, как и Дава, с которым она в дружеских отношениях.

Среди возможных претендентов Айза выбрала бы Егора Крида. По ее словам, ей известно, что он является хорошим любовником. Поэтому если выбирать из предложенных вариантов, то лучший из всех – это Егор Крид.