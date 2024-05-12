Российский производитель автомобилей марки Лада приступил к заводским тестам кроссоверов Cherry Tiggo 7 Pro, сборка которых должна быть налажена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Известно, что автомобиль будет выпускаться под новым брендом – XCITE.

Примечательно, что автомобили XCITE X-Cross 7 показали журналистам еще в апреле текущего года. Сообщается, что завод успел выпустить уже более 3 тысяч автомобилей под новым брендом, однако до автосалонов новые кроссоверы пока не доехали. При этом автомобили должны были собираться под маркой Лада, но из-за санкций пришлось создавать отдельный бренд.

Впервые автомобили марки Cherry начали тестировать на заводе АвтоВАЗ еще осенью 2023 года. По слухам, китайский автопроизводитель тормозит запуск проекта из-за активности руководства АвтоВАЗа с продвижением темы повышения утилизационного сбора для импортируемых автомобилей.

Технически кроссоверы XCITE X-Cross 7 и Cherry Tiggo 7 Pro отличаться не будут. Внешние отличия будут заключаться в новой эмблеме и видоизмененной фальшрадиаторной решеткой.