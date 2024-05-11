Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал свою версию трагичного ДТП с автобусом, упавшим в реку Мойка. Напомним, в результате аварии погибло 7 человек, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

По словам эксперта, Санкт-Петербург ранее частично перешел на так называемую московскую модель. Она предполагает, что перевозчики не гонятся за количеством пассажиров, так как их работу оплачивают городские власти. Вместо этого они в точности соблюдают расписание движения и выпускают на линию указанное в договоре количество автобусов.

Частные перевозчики, напротив, пытаются сэкономить на автобусах и водителях, что и приводит к серьезным трагедиям.

«Если верить словам супруги водителя автобуса, который рухнул в реку, человека, который отработал чуть ли не 20-часовую смену, вызывают на новый рейс, потому что запасных сотрудников нет, а соблюсти контракт нужно», — пояснил эксперт.

Также он отметил, что версия с техническими неисправностями транспортного средства вряд ли верна. Скорее всего, что-то произошло с водителем, на что указывает движение автобуса перед падением в реку.

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы и предотвращения новых ДТП Кадаков порекомендовал перевести на московскую модель весь транспорт.