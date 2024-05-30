Наемник из Австралии Калеб Мэтьюз отправился на Украину, чтобы заработать денег, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Но уже после первых боев он в ужасе уехал обратно и больше не собирается идти на такие авантюры.

Калеб до этого служил в армии Новой Зеландии, однако переехал жить в Австралию и женился. У него появился ребенок, но со временем мирная жизнь бывшему военному надоела. Поэтому он отправился на Украину за деньгами и острыми ощущениями, пишет портал aif.ru.

Мэтьюз ориентировался на западные СМИ, которые в красках описывали «успехи» украинской армии. Поэтому поездку он считал легкой прогулкой. Первые же бои показали, что ситуация совершенно иная. Его подразделение в каждом бою несло огромные потери, поэтому уже через месяц Калеб уехал домой.

Он заблокировал страницы в социальных сетях, где сперва выкладывал фото с Украины, а также удалил аккаунт в TikTok, не желая обсуждать свое позорное бегство с подписчиками.