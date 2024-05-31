Австралийская музыкальная исполнительница Sia опубликовала в социальных сетях снимки со своим новорожденным малышом. Артистка в минувшем году вышла замуж за Дэна Бернада, а теперь у пары появился общий ребенок. Несмотря на свой возраст (артистке исполнилось 48 лет) она самостоятельно вынашивала ребенка, который стал ее первенцем. Пол своего малыша знаменитость пока не раскрывала.

У Sia также есть двое приемных детей. Пять лет назад знаменитость усыновила двоих 18-летних парней Десани и Че, оказавшихся в очень сложно жизненной ситуации. В 2020 году один из приемных сыновей певицы стал отцом, а она, соответственно, – бабушкой.

О судьбе Десани узнала из документального фильма, в котором рассказывалось, как мальчик еще в раннем детстве лишился матери и столкнулся с издевательствами со стороны отца. Он был отдан на воспитание родственникам, однако он тоже плохо относились к мальчику. В итоге Десани оказался в приюте, где его и нашла певица.