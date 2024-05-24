Россия может дать ответ Западу, если США разрешат Киеву использовать натовское оружие для ударов по ее территории. Об этом сообщило издание Asia Times, предупредившее, что западным странам стоило бы задуматься над таким сценарием развития событий.

Авторы публикации уверены, что ответ России может быть абсолютно непредсказуемым и сильным. При этом разрешение атаковать территорию РФ западным оружием ничего не даст Украине и не повлечет какие-либо изменения на поле боя для ВСУ.

Добиться перелома в зоне проведения специальной военной операции Киев все равно не сможет. Однако такой шаг запада превратит и без того жесткий конфликт в гораздо более разрушительное противостояние.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на предложение главы Госдепа США Энтони Блинкена разрешить Киеву наносить удары по РФ заявила, что Вашингтон может «отработать» по своему посольству в Москве.