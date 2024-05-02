В тылу украинской армии практически полностью отсутствуют фортификационные сооружения. Именно это в разговоре с корреспондентами агентства Associated Press боевики ВСУ назвали главной причиной быстрого продвижения российских войск.

Они пояснили, что хотя правительство выделило 38 миллиардов гривен на возведение оборонительных сооружений, работы не ведутся. Проводить их нужно было раньше, когда ВС РФ не наступали столь стремительно. Сейчас из-за их быстрого продвижения, а также бюрократии и нехватки техники ничего сделать уже невозможно.

Попытка привлечения строительных компаний со спецтехникой ничего не дала, так как они не хотят рисковать. Вручную же выстроить новые оборонительные линии не представляется возможным. Это занимает много времени и сил.

Также бойцы ВСУ рассказали, что чиновники на местах банально воруют деньги и отчитываются о серьезных объемах строительства оборонительных сооружений. При этом его масштабы они сильно преувеличивают.