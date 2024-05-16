Новый тактический пикап АГ-34, принимавший участие в параде Победы в Туле, в ближайшее время может появится в зоне боевых действий. Применение российскими военнослужащими перспективного пикапа в зоне проведения специальной военной операции допускают обозреватели издания Army Recognition.

Автор статьи отмечает, что новый тактический пикап АГ-34 с пулеметом, установленным в кузове, может быть интегрирован в Вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время. Обозреватель издания предполагает, что новая боевая машина ВС РФ АГ-34 будет выполнять задачи на линии боевого соприкосновения аналогичные тем, которые сейчас возложена на багги Desertcross 1000-3 китайского производства.

Новый российский пикап АГ-34 был разработан конструктором Алексеем Гарагашьяном. В основе тактического рамного пикапа лежат основные узлы и агрегаты Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Грузоподъемность пикапа составляет 1,5 тонны, однако шасси позволяет загрузить пикап и до 3 тонн. Однако в таком случае автомобиль не сможет разогнаться до максимальной скорости, которая составляет 120 км/час.

Дорожный просвет автомобиля составляет внушительные 420 мм. Силовой агрегат – ЯМЗ 534, выдающий 240 лошадиных сил. Пикап оборудован лебедкой на 9 тонн.