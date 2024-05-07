На правом фланге Времьевского выступа российские ВС практически вплотную подошли к подразделениям противника у населенного пункта Старомайорское. Это один из наиболее напряженных участков фронта, на котором пехоту ВС РФ активно поддерживают танки.

Военнослужащие 5-й танковой армии рассказали об особенностях боя в этом районе. Боевые машины наносят по 1-2 удара, накрывая намеченные цели, после чего меняют позицию. В ясную погоду их могут обнаружить вражеские БПЛА, поэтому необходимо постоянно маневрировать.

«Бывает две машины по одной цели, бывает две цели сразу. Нас две машины ждут в районе — мы отъезжаем, они закатываются дальше», — рассказал командир танка с позывным «Сокол».

Он добавил, что противника уничтожают «огненной каруселью» – как только один танк уходит на перезарядку, вместо него стрельбу открывает другой. Такой подход дает возможность истощить подразделения ВСУ.

После таких ударов по врагу в дело включаются штурмовики, которые зачищают уничтоженные позиции и в случае необходимости вступают в бой. Впрочем, подобная возможность выпадает все реже, так как оборона ВСУ рассыпается и уже не в состоянии оказывать достойное сопротивление.