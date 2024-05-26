В Харькове уничтожен крупный склад с боеприпасами, который находился в строительном гипермаркете «Эпицентр». Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Отмечается, что ВСУ продолжают применять тактику «живого щита», пряча боеприпасы и устраивая военные склады на гражданских объектах.

«В Харькове ВСУ используют тактику “живого щита” — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре», — сообщили силовики.

После ракетного удара по складу вспыхнул мощный пожар, местные жители слышали множественные повторные детонации. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в «Эпицентр» прилетели две управляемые авиабомбы.

25 мая в Харькове был зафиксирован еще один мощный прилет, подробности киевская сторона не раскрывает.