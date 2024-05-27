В непосредственной близости от границы с Курской областью России ВСУ попали под сокрушительный удар российских военных.

Telegram-канал «Военная хроника» уточняет, что удар наносился по поселку Хотень в Сумской области. Там располагалась американская станция контрбатарейной борьбы, полученная Киевом от США, а также находились артиллерийские позиции. От населенного пункта до границы с Россией всего 10 километров.

Эксперты уверены, что если ВС РФ откроют еще одно направление в Сумской области, ВСУ окончательно посыплются. Они и так регулярно страдают от нехватки личного состава, поэтому дальнейшее растягивание линии фронта станет для них фатальным.

Кроме того, наступление из Сумской области обеспечило бы новые возможности для ВС РФ и позволило продолжить создание санитарной зоны для недопущения обстрелов приграничных регионов России.