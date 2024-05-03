Британские археологи провели кропотливую работу, чтобы весь мир увидел, как выглядела женщина неандертальца, жившая семьдесят пять тысяч лет назад.

Шесть лет назад британские археологи исследовали пещеру Шанидар, которая находится на территории Иракского Курдистана. В этой пещере, считали ученые, 75 000 лет назад обитали неандертальцы, поэтому обнаруженные в ней останки вызвали пристальное внимание археологов.

В пещере британцы нашли фрагменты костей и смогли собрать из сотен осколков женский череп. Его обладательница получила имя Шанидар Z. Было установлено, что неандерталка погибла в 40-летнем возрасте, что по тем временам считалось долгожительством. Ростом она была не выше 150 см.

Теперь исследователям из Кембриджа удалось показать, как выглядела Шанидар Z. Они создали 3д-модель собранного из фрагментов черепа, а художники «нарастили» на череп мышцы и кожу.