Главного связиста Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по подозрению в получении взятки утром 23-го мая. Об этом в своем материале сообщает издание «Коммерсантъ».

Правоохранительные органы подозревают генерал-лейтенанта Шамарина по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В соответствии с российским законодательством замглавы Генштаба Министерства обороны РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На время расследования уголовного дела Шамарин был взято под стражу в соответствии с решением 235-го гарнизонного суда.

Напомним, что 21-го мая был взято под стражу экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов. Следствие подозревает Попова в хищении строительных материалов, которые были выделены на возведение обороны на Запорожском направлении в зоне СВО. Предположительная сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.