На 15 мая назначено рассмотрение Первым апелляционным судом общей юрисдикции жалобы бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова на 4-летний срок заключения за публичные призывы к экстремизму.

Начнется заседание в 14:00. Как и предыдущие разбирательства по дело Стрелкова, оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, Стрелков был приговорен к 4 годам лишения свободы с запретом администрировать интернет-ресурсы на 3 года в январе. Тогда его дело рассматривал Московский городской суд. Обвиняемый свою вину не признал.

Арестовали Стрелкова 21 июля прошлого года. Причиной стали посты в мессенджере Telegram, призывающие к экстремистской деятельности.

Ранее адвокат Стрелкова заявил об исчезновении из дела важного документа.