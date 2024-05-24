Американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой появилась на улицах Нью-Йорка в откровенном платье, надетом на полностью обнаженное тело. Соответствующие снимки были опубликованы изданием People.

28-летнюю знаменитость сфотографировали папарацци, когда она направлялась на съемки в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером». Актриса выбрала ультракороткое кожаное мини-платье со шнуровкой на спине. Платье было выполнено в так называемом «мокром» стиле. Под платье Аня не стала надевать нижнее белье, чем придала своему образ невероятную пикантность.

Актриса собрала волосы в высокий хвост. Макияж был сделан с акцентом на губы – темно-бордового цвета. Ее помада сочеталась с оттенком платья и ее лодочек. В качестве аксессуаров она остановила свой выбор на широких серебряных браслетах и элегантных серьгах.

Аня Тейлор-Джой прославилась исполнением главной роли в сериале «Ход королевы». Она блестяще воплотила образ девушки-гения Бет Хармон, страдающей от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.