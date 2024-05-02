2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство мирных жителей. Антивоенный активист из США Брюс Ганьон рассказал РИА Новости, что спланировано оно было Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Напомним, на площади Куликово поле в Одессе после переворота в 2014 года установили палатки сторонники Антимайдана, не поддерживающие называемый революцией хаос на Украине. 2 мая футбольные ультрас из Харькова и Одессы, а также сторонники так называемого «евромайдана» спровоцировали потасовку на Греческой площади, а затем начали штурмовать палаточный городок.

Представители Антимайдана скрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен националистами. В результате 48 человек погибли, еще 250 пострадали.

По мнению Ганьона, это была заранее спланированная акция, причем в ее организации принимали участие сотрудники ЦРУ и британской разведки Mi6. Нацисты были заранее вооружены и имели «коктейли Молотова», которыми и подожгли Дом профсоюзов. Они заблокировали выход из здания и добивали битами тех, кто пытался спастись из пылающего строения.

Кроме того, украинская полиция никаких действий против нацистов не предпринимала. Напротив, она хватала пострадавших в Доме профсоюзов, а не тех, кто его поджог и организовал массовое убийство.

Ганьон также сообщил, что в 2016 году лично приехал на Куликово поле. Он видел, как нацисты из «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) забрасывали камнями автобусы с международными наблюдателями, а также с матерями погибших в Доме профсоюзов, которые хотели возложить цветы.