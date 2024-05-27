В мае была зафиксирована самая мощная геомагнитная буря за последние 100 лет, однако сейчас наступило затишье. Ученые отмечают, что продлиться оно не долго. Это лишь пауза перед новым штормом, который стоит ожидать уже в начале июня. Его мощность может превысить 4 балла.

Также специалисты заявили, что спокойного лета ждать не приходится. Они пока не дают точных прогнозов, но предупреждают, что не исключены самые мощные вспышки на Солнце, которые относятся к классу X.

Сейчас ученые неотрывно следят за образованием пятен на Солнце и на той энергии, которую они выделяют. В настоящий момент поводов для оптимизма мало, так как активность звезды весьма высока, а ионизированные частицы от нее движутся к Земле практически непрерывным потоком.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что практически 100 процентов людей не чувствовали бы на себе воздействия магнитных бурь, если бы регулярно не получали информацию о них.