Доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о геомагнитных бурях и о том, какое влияние они оказывают на людей. Он отметил, что 99,999999999999999% людей даже не заметили бы этих бурь, если бы не предупреждающие и даже пугающие сообщения в Сети.

«Эти проценты могут показаться вам политкорректными, но на самом деле это 100%. Не переживайте из-за этого», – заявил Мясников.

Он пояснил, что врачи в многочисленных публикациях рекомендуют наблюдать за давлением, не переутомляться во время солнечной активности. Однако этим советам стоит следовать и тогда, когда никаких бурь нет и в помине.

Также Мясников добавил, что 80 процентов людей предпочитают верить, что их недомогания связаны именно с магнитными бурями. Но в упор не замечают того факта, что основные причины ухудшения состояния – это лишний вес, сидячий образ жизни, хронические заболевания и психологические стрессы.