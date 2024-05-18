Блогер и модель Анна Заворотнюк, дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вышла замуж. Об этом знаменитость заявила в видеообращении к своим подписчикам. Модель не афишировала свою личную жизнь. Известно, что вместе с возлюбленным она переехала в Дубай, где он работает. Молодые люди связали себя узами брака уже как пару лет, просто Анна не афишировала это событие.

«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», – отметила Анна Заворотнюк.

Дочь знаменитой актрисы, сражающейся с серьезным онкологическим заболеванием, ранее рассказывала, что познакомилась со своим будущим мужем в Нью-Йорке, когда училась там. Однако кем он является, не стала посвящать широкие массы. В 2021 году Анна рассказала, что получила предложение руки и сердца, однако когда и где должна была состояться свадьба, умолчала.

Модель неоднократно упоминала о своем избраннике, как о муже. Но на вопросы пользователей, состоят ли они в официальных отношениях, не отвечала. Теперь же она решила не скрывать от поклонников, что является замужней женщиной.