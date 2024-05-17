Популярная российская актриса Анна Снаткина является нечастой гостьей общественных мероприятий. Однако она не смогла пропустить премьеру картины «Каждый мечтает о собаке». Роль в этом фильме стала актерским дебютом для ее 11-летней дочери Вероники.

На красной дорожке звезда сериала «Татьянин день» появилась не только с дочерью, но и супругом Виктором Васильевым. Он является бывшим резидентом шоу «Comedy Club». Снаткина решила появиться на вечере в черных брюках с завышенной талией и серой блузкой с металлическим отливом. 11-летняя Вероника выбрала современный аутфит – белый костюм оверсайз. Супруг актрисы решил надеть брюки, темно-синий пиджак и серую футболку.

Фильм «Каждый мечтает о собаке» является экранизацией одноименной повести Владимира Железникова. В картине рассказывается о пионере Юрке, который пытается стать популярным в своем классе. Но мальчик терпит неудачи, а одноклассники не воспринимают его всерьез и посмеиваются над ним, называя Сократиком.