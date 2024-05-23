Восходящая звезда Анна Пересильд, дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, 20 мая отметила свое 15-летие. На празднике присутствовали родные и близкие юной актрисы, а также ее коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фотографиями со своей вечеринки Анна решила поделиться с подписчиками в социальных сетях.

Пересильд младшая опубликовала снимок со своей звездной матерью, со знаменитым отцом, младшей сестрой Марией. Поздравить с именинами пришел также Лев Зулькарнаев, о котором Анна очень восторженно отзывалась. Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников и актер Сергей Бурунов также присутствовали на вечере. На опубликованном снимке Анна стоит перед праздничным тортом, готовясь задуть свечи, а Жора и Сергей запечатлены в моменте пересчета свечей для именинницы.

Юлия Пересильд очень трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. Актриса опубликовала снимок, где они запечатлены вдвоем с Анной на яхте. Юная знаменитость стояла лицом к объективу, а Юлия обняла дочь, уткнувшись лицом в ее волосы и повернувшись к камере спиной. На ее куртке была надпись: «Супер мама».