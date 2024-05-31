В Сети активно обсуждается новость о решении Шайло Джоли-Питт, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, сменить свою фамилию. Младшая дочь бывших супругов Вивьен уже отказалась от фамилии отца, теперь подобное решение пришло на ум и Шайло, отпраздновавшей свое 18-летие 27 мая.

На фоне скандальной новости Анджелина решила посетить премьеру мюзикла в Лос-Анджелесе в компании своей дочери Вивьен. Актриса вместе со своей дочерью позировала перед фотокамерами. Также к ним присоединилась актриса Кристен Белл, наиболее известная своей ролью в сериале «Вероника Марс» и фильме «Очень плохие мамочки».

Для выхода на красную дорожку Эндж выбрала черный костюм, сочетав его с белой футболкой. Вивьен также оделась в любимой цветовой гамме ее матери. И Кристин Бел тоже остановила выбор на монохромном образе – черном платье макси длины с декорированным прозрачной сеткой V-образным вырезом в области декольте.

О расставании Анджелины и Брэда стало известно в 2016 году. Бракоразводный процесс длился целых три года. Официально брак был расторгнут в 2019 году. Однако знаменитости продолжают конфликтовать на фоне разделения некогда общего имущества.