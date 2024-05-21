Голливудская звезда, актриса Анджелина Джоли после развода с супругом Брэдом Питтом похоже решила наладить свою личную жизнь. Недавно знаменитость была замечена во время свидания с немецким актером Аугустом Дилем. Российскому зрителю артист известен благодаря роли Воланда в новой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Анджелина Джоли прибыла инкогнито в Берлин. Немецким журналистам подвернулась удача, когда Джоли и Диль были замечены во время ужина в индийском ресторане в районе Шарлоттенбург. Местные СМИ отмечают, что их встреча носила романтичный характер. Они отлично проводили время, и было видно, что им очень приятно общение. Эндж и Аугуст после ужина отправились на прогулку. Они оживленно разговаривали, много смеялись и наслаждались обществом друг друга.

Актеры уже знакомы давно. Они снимались вместе в фильме «Бесславные ублюдки», а в 2010 году были партнерами в шпионской картине «Сотл» – они сыграли семейную пару.