Создание «санитарной зоны», о которой говорил президент России Владимир Путин, должно стать ключевым аспектом стратегии ВС РФ, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что под словами «санитарная зона» подразумеваются территории, на которых не будет украинской армии. Это позволит предотвратить атаки на приграничные регионы России.

Протяженность такой зоны рассчитать несложно. Самым дальнобойным оружием Киева сейчас являются ракеты ATACMS с дальностью 300 километров. Именно настолько нужно углубиться российским ВС и зачистить территории от украинских военных.

По словам Коротченко, противник оказывает весьма мощное сопротивление. Но ВС РФ все равно придется формировать «санитарную зону», чтобы защититься от вражеских ударов.