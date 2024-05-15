Американский «солдат удачи» Мэттью Бретт Сэмпсон не выдержал участия в боевых действиях на Украине и сбежал в США. Портал aif.ru отмечает, что наемник продержался довольно долго – в зону специальной военной операции он приехал еще в мае 2022 года.

Боевик с позывным «Флик» попал в подразделение американца Троя Оффенбекера и служил снайпером на Артемовском и Харьковском направлениях. Однако его нервы перестали выдерживать все происходящее вокруг.

«Вас разбивают артиллерией, танками. На прошлой неделе я видел, как самолет сбросил бомбу рядом с нами, примерно в 300 метрах. Это ужасающе», — рассказал Оффенбекер, комментируя причины ухода Сэмпсона.

В результате американец в феврале решил уехать на родину, что и было сделано.