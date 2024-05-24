Проживающая в штате Северная Каролина Ноэль Пирс приехала в гости к своей двоюродной сестре, чтобы посмотреть на новоприобретенный дом. Однако женщина обнаружила в одной из комнат потайную дверь, ведущую в детскую комнату жуткого вида. Об этом в своем материале сообщает издание USA Today.

Девушка попросила у своей сестры ключи от нового дома и отправилась туда на экскурсию. В итоге она обнаружила потайную дверь в одной из кладовок, которая вела в детскую комнату с низкими потолками. Пирс выложила короткое видео с жуткой находкой на своей страничке в социальной сети и ролик стал вирусным. В настоящий момент опубликованный в TikTok ролик набрал уже более 13 миллионов просмотров.

«Моя сестра приобрела новый дом. Я очень напугана жуткой своей жуткой находкой. Скажите, что это не самая ужасная детская комната, которую вы когда-либо видели», – заявила Пирс на опубликованном в Сети ролике.

Оказалось, что двоюродная сестра Пирс уже видела детскую комнату раньше и ей она не показалась настолько ужасной. В потайной детской комнате было расположено еще пару крошечных дверей, который новые владельцы дома закрыли навесными замками.