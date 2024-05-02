Американский гость российской столицы загрустил при виде сгоревшего танка Абрамс, который стал одним из самых ярких экспонатов выставки трофеев СВО на Поклонной горе.

В беседе с репортером «Звезды» американец из Техаса признался, что с грустью смотрит на американский танк, который превратился в груду металлолома. Вместе с тем американец критично высказался о политике НАТО и сообщил, что приехал в Россию с детьми. Отец привел детей на выставку, чтобы показать результаты ошибочной политики Запада.

Ранее Минобороны РФ рассказывало, что посетителей выставки трофеев на Поклонной горе встречает американский танк Абрамс. В его броне красуется огромная пробоина от кумулятивного снаряда. Боец с позывным «Сирия» сообщил, что враг пытался недопустить попадания Абрамса в руки российских бойцов, потому что это нанесло серьезный удар по репутации США.