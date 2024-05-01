Американское издание American Conservative опубликовало статью, в которой говорится, что президент Украины Владимир Зеленский глубоко ошибается, если действительно уверен в способности нового пакета помощи от США повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

В своем интервью для телеканала NBC Зеленский заявил, что поддержка Соединенных Штатов в виде 61 миллиарда долларов укрепит украинскую армию и даст шанс на победу в конфликте. Однако автор статьи считает, что этого для победы ВСУ совершенно недостаточно. Новый пакет американской помощи не сможет изменить того факта, что Москва по итогу одержит победу на поле боя.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о выделении финансирования зарубежным союзникам США. В этом пакете помощи было включено и финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров уже неоднократно заявлял, что любые военные грузы, переданные Западом на Украину, являются законной целью для ВС РФ.