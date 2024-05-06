Бывшая солистка популярной женской группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях редкий снимок в купальнике. Артистка сделала фото во время отдыха на пляже.

Джанабаева предстала в пляжном образе. Она надела белый купальник, поверх которого накинула белую кружевную тунику с цветными рукавами. Артистка надела также солнцезащитные очки в золотой оправе. От макияжа знаменитость отказалась.

Джанабаева родила троих детей от Константина Меладзе. Артисты официально оформили свои отношения в 2014 году. У супругов есть двое сыновей – 20-летний Константин и 9-летний Лука, а также младшая дочь – 3-летняя Агата.

Как рассказала артистка во время своего интервью, вместе со своим звездным мужем они воспитывают Агату без нянь, чтобы не пропустить самые важные моменты в жизни дочери. Кроме того, Альбина рассказала, что ее сын Лука очень болезненно воспринял появление младшей сестренки. Но, по итогу родители смогли подружить сына с сестрой.