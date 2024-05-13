Голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая недавно представила в социальных сетях фотосессию в нижнем белье, вновь предстала перед поклонниками в откровенных нарядах. На этот раз она снялась в прозрачной одежде для рекламы бренда HeyMaeve.

Для фото 50-летняя актриса надела кружевной бюстгальтер, ничего особо не закрывающий и прозрачную блузку такого же лазурного цвета. Кроме того, она сфотографировалась в джинсах с заниженной талией и кроссовками на платформе белого цвета.

На другом снимке голливудская звезда красуется в белоснежной прозрачной блузой и в таком же нижнем белье. Волосы актрисы аккуратно собраны к верху.

Ранее Кейт Бекинсейл призвала хейтеров прекратить постоянно критиковать ее внешность и обвинять в злоупотреблении услугами пластических хирургов.