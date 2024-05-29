Известная российская актриса Ирина Алферова посетила Международный кинофестиваль в Ульяновске вместе со своей дочерью актрисой Ксенией.

73-летняя знаменитость для выхода выбрала черное платье макси длины с длинным рукавом. Ксения Алферова решила соответствовать матери и тоже выбрала черное платье. Однако платье Ксении было миди длины и с глубоким вырезом в зоне декольте.

Актрисы прошлись по ковровой дорожке с юной жительницей города. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

Ирина Алферова родила Ксению от своего супруга – болгарского дипломата Бойко Гюрова. Но когда девочке было всего два года, ее родители расстались. Спустя некоторое время Алферова познакомилась на съемках с Александром Абдуловым. У них завязался роман. В 1976 году актеры официально поженились, а Абдулов удочерил Ксению. Но семейная жизнь была омрачена изменами Абдулова, поэтому Ирина Алферова подала на развод.

Кроме родной дочери Ксении, у Алферовой есть трое приемных детей – сын и дочь от третьего мужа актера Сергея Мартынова и сын ее сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году.