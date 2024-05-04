На премьеру фильма «Любви не бывает?» пришли исполнительница одной из главных ролей Анна Чиповская и хорошо известный по картине «Мы из будущего» актер Владимир Яглыч.

Чиповская ответила на вопросы журналистов, которым рассказала, что достаточно часто отказывается сниматься. Она внимательно читает сценарии и если роль ей не подходит, даже не пытается ее играть.

При этом единственным табу Анны, по ее словам, является съемка сцен в гробу.

«У меня единственное табу — не сниматься в гробу. Моя бабушка просила этого не делать», — заявила актриса.

Также она рассказала, что сперва считала фильм «Любви не бывает?» слишком наивной историей, для которых они с Яглычем «чуть взрословатые». Однако актеры получили удовольствие от съемочного процесса и на свое удивление даже нашли в истории много пересечений с собой.