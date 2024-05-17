Наступление ВС РФ в Харьковской области вынудило Киев задействовать для удержания позиций элитные подразделения ВСУ. В том числе, и националистический батальон «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России), который длительное время отсиживался в областном центре.

Однако российские войска разгромили и этот нацбат, и другое подразделение спецназа Главного управления разведки под названием «Братство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Эти подразделения называли «личной армией» главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В них вошли хорошо подготовленные отъявленные националисты, вооруженные лучшими образцами западного вооружения. Однако сдержать натиск ВС РФ им не удалось. В ходе наступления российские войска разгромили спецназовцев ГУР, а также взяли многих из них в плен. Так, из «Кракена» сложили оружие более 60 боевиков.