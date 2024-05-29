Удары ВСУ по району к западу от Краснодара наносились натовскими ракетами, сообщило французское информационное агентство France-Presse. Оно ссылается на «многочисленные источники», однако называть их не считает нужным.

Кроме того, авторы публикации не называют точное место атаки ВСУ с применением западных ракет.

Полковник ВС Франции в отставке Мишель Гойя рассказал агентству, что далеко не всегда использование военной помощи в ходе боевых действий не всегда втягивало в конфликт тех, кто эту помощь предоставляет. Тут же он добавил, что удары Украины по Крыму натовскими ракетами не спровоцировали Россию на какие-либо ответные действия в отношении Альянса. Тем самым в очередной раз подтвердив, что Европа считает Крымский полуостров российской территорией, но все же заигрывает с Украиной.

Ранее в поддержку ударов по России натовским вооружением выступил и французский лидер Эммануэль Макрон. При этом он добавил, что речь идет исключительно о тех военных объектах, с которых запускаются ракеты ВС РФ, а не о гражданской инфраструктуре.