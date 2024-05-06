Перед началом специальной военной операции Запад готовил агрессию в отношении России, заявил замначальника Генштаба, Герой России Игорь Костюков.

Адмирал прокомментировал документы о деятельности разведки СССР перед Великой Отечественной войной, которые были рассекречены ко Дню Победы. В них говорится, что Гитлер и немецкое командование намеревалось за три недели победить Красную армию и взять в плен Иосифа Сталина. Однако эти планы были сорваны.

«История повторяется. В предвоенные годы, как и в преддверии специальной военной операции, Запад готовил агрессию в отношении нашего Отечества с целью нанесения ему стратегического поражения. Миролюбивые устремления нашей Родины, попытки создать реально коллективную для всех стран систему безопасности, как в предвоенные годы, так и перед СВО не увенчались успехом из-за неконструктивной позиции западных стран», – заявил Костюков.

Он также отметил, что российские войска разбили противника в 1945 году и сделают это сейчас. Причем Киеву не поможет поддержка Соединенных Штатов и более 50 государств, которые действуют по указке Вашингтона.