Полковник ВСУ Александр Бакулин, который командует 57-й бригадой, заявил, что его подразделение вместе с остальными пытается стабилизировать обстановку на передовой. Однако в Харьковской области российские ВС продолжают добиться успехов, преодолевая сопротивление украинских войск, рассказал военный телеканалу ABC.

Бакулин допустил, что Украина может потерять часть территорий в этом противостоянии, а также высказал уверенность, что конфликт рано или поздно завершится переговорами. По его словам, в свое время Финляндия тоже была вынуждена сдать свои территории.

При этом она сохранила суверенитет и сейчас не имеет никаких конфликтов с РФ, которая даже «не смотрит в ту сторону».

То же самое может произойти на Украине, однако Бакулин полковник все же надеется, что Киев сумеет сохранить контроль над территориями, которыми управляет сейчас.