В Великобритании из окна выпал 98-летний аристократ, восьмой маркиз Эйлсбери Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс, известный в качестве виконта Савернейка и графа Кардигана. Сообщается, что труп маркиза, лежащий в луже собственной крови, обнаружила его гражданская супруга, 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. Она считает, что муж выпал из окна из-за кошки, за которой он по всей вероятности погнался. Однако изначально сотрудники полиции рассматривали Терезу, как основную подозреваемую.

«Они думали, что я могла его убить, но потом поняли, что он выпал из окна. Это была совершенно безумная случайность», – рассказала супруга покойного маркиза журналистам.

По предположению женщины, он мог выпасть из окна, когда открывал его для их кошки Ханибан. Женщина рассказала, что сразу, как обнаружила маркиза, вызвала скорую и полицию прибывшие на место происшествия медики констатировали факт смерти аристократа.

О Майкле Сиднее Седрике Браднелле-Брюсе известно, что в прошлом он являлся пэром, а состояние заработал на бирже, будучи брокером. Его внучкой является британская модель Флоренс Браднелл-Брюс. В юности она встречалась с принцем Гарри.